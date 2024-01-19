Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края приговорили к 12 годам колонии
Бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов приговорен к 12 годам колонии по делу о взятке и мошенничестве. Об этом 19 января сообщила прокуратура края в Telegram.
«С 2018 по 2020 год чиновник получил от лесозаготовителей через своего брата, выступающего в роли посредника, взятку в размере 3,5 млн рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за выделение рентабельных лесных участков, сокращенные сроки выдачи разрешительной документации на вырубку деревьев, консультации работников министерства и лесничеств и иное общее покровительство деятельности», — говорится в сообщении.
Также Маслодудов получил 1 млн рублей от предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка, но не выполнил взятые обязательства, так как не имел возможности повлиять на результаты торгов.
Маслодудову также назначили штраф в размере 10,7 млн руб. и на 12 лет запретили занимать определенные должности. Помимо этого в доход государства перешел денежный эквивалент всей суммы взятки. Свою вину подсудимый не признал.
Ранее, 29 декабря, Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. Госпиталь построили без учета климатических особенностей региона, не использовали по назначению и через какое-то время снесли.