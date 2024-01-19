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В Подмосковье перед судом предстанет обвиняемый в убийствах в 1998 году мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Московской области, обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц, завершено. Об этом сообщили в Первом управлении по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

«Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, тесному взаимодействию следствия с сотрудниками полиции удалось установить все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность к убийству трех мужчин 1954 и 1958 годов рождения», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в 1998 году киллеру Одинцовской организованной преступной группы (ОПГ) поступило предложение от неустановленного лица об убийстве президента пресс-центра при совете предпринимателей Москвы. Для осуществления убийства он привлек еще двух соучастников.

В том же году они инициировали поломку машины в поселке Ивакино Химкинского района, после чего остановили автомобиль, которым управлял, как они думали, президент пресс-центра, и убили его. Однако спустя время киллеры поняли, что они застрелили не того человека. Они снова прибыли в Химкинский район, где уже остановили нужный им автомобиль с тем, кого искали, и его водителем, после чего убили обоих.

Обвиняемый мужчина уже был приговорен к пожизненному лишению свободы за другие тяжкие и особо тяжкие преступления в 2019 году. Его соучастники числятся погибшими.

Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.

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Ранее, 10 января, стало известно, что Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов преступной банды. Фигуранты обвиняются в том числе в совершении преступлений по ст. 209 УК РФ («Создание и участие в банде») и ст. 105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство»).

Два участника банды, в том числе второй организатор, скончались до возбуждения уголовного дела.

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