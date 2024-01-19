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Экспозиция в павильоне Минэнерго на выставке «Россия» посвящена энергетике

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Международная выставка-форум «Россия» объединила в себе не только все регионы страны, но и отрасли и сферы жизни. Их представляют федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Одну из самых ярких экспозиций, которую стоит посмотреть при посещении выставки, воплотило Министерство энергетики в павильоне №46 «Энергия жизни».

Экспозиция, посвященная энергетике России, раскинулась в пяти залах выставочного пространства. Встречает гостей эффектная стеклянная инсталляция и большой экран, где можно посмотреть видеоролик, который откликнется в каждом: в нем отец объясняет своему маленькому сыну простым языком, откуда берет свое начало энергия.

Продвигаясь дальше по павильону, гости погружаются в футуристичное пространство, в котором царят электричество и свет. В первом же зале гостей ждет иммерсивное шоу, переносящее в прошлое, туда, где впервые добывали огонь. Посетители становятся настоящими свидетелями развития энергетического комплекса вплоть до современности. Всё путешествие по экспозиции гостей сопровождает виртуальный проводник Киловатик.

В других залах предлагается посетить квартиру, предметы обихода которой созданы с применением нефтехимической переработки, рассмотреть огромную мультимедийную карту отраслей отечественного ТЭК, светящуюся конструкцию в виде цепочки ДНК, посетить кабинки, в которых можно сделать фото на память, интерактивные зоны, где можно провести опыты или создать свое энергетическое отражение.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

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