Дилеры раскрыли сроки старта продаж Geely Atlas нового поколения
Кроссоверы Geely Atlas нового поколения уже появились в шоурумах дилеров в России, выдача машин клиентам начнется 1 февраля. Об этом рассказали в дилерском центре «Прагматика» в Санкт-Петербурге, сообщает 19 января «Российская газета».
Автомобиль получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л. с. (325 Нм) в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость составляет 205 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.
Новый Geely Atlas будет стоить в России от 3,19 млн рублей и предлагаться в трех комплектациях.
Как сообщили 17 января в пресс-службе «Джили Моторс», Atlas нового поколения будет представлен на российском рынке параллельно с моделью Atlas Pro.
Модель Geely Atlas Pro вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов на российском авторынке, отметило 10 января аналитическое агентство «Автостат». Самым популярным кроссовером в стране в 2023 году стал Haval Jolion.