Водоснабжение в Севастополе приостановят из-за паводка
В Севастополе прекратят подачу воды из-за паводка. Грязная вода стала поступать на 3-й гидроузел.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развозаева, речь идет о временной приостановке водоснабжения. Городские гидроузлы прекратят работу на 5–6 часов. Такое время требуется для подачи необходимого объема воды на 3-й гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено около 18:00. Об этом пишет ИА «Крыминформ».
Жителям города рекомендовано подготовить запас воды для санитарных нужд.
В связи с паводками также отключено электроснабжение сел Хмельницкое, Сахарная Головка, Терновка, Черноречье и Родное. Причиной стало подтопление подстанции. В СНТ «Сахарная Головка», селах Гончарное и Черноречье наблюдается подтопление домов.