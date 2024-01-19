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Водоснабжение в Севастополе приостановят из-за паводка

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В Севастополе прекратят подачу воды из-за паводка. Грязная вода стала поступать на 3-й гидроузел.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозаева, речь идет о временной приостановке водоснабжения. Городские гидроузлы прекратят работу на 5–6 часов. Такое время требуется для подачи необходимого объема воды на 3-й гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено около 18:00. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Жителям города рекомендовано подготовить запас воды для санитарных нужд.

В связи с паводками также отключено электроснабжение сел Хмельницкое, Сахарная Головка, Терновка, Черноречье и Родное. Причиной стало подтопление подстанции. В СНТ «Сахарная Головка», селах Гончарное и Черноречье наблюдается подтопление домов.

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