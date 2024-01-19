Приморская сцена Мариинского театра откроет Год Пушкина оперными шедеврами
26 января в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина на Приморской сцене Мариинского театра состоится первый вечер масштабного цикла «Пушкин — 225». В рамках одного концерта зрители увидят сцены из восьми оперных постановок, вдохновленных творчеством великого поэта.
Вечер начнется фрагментами из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, первого русского классика в музыке и друга Пушкина. Блестящая стремительная увертюра, зачины баяна-сказителя и величальные свадебные песни зададут праздничный тон всему концерту. Контрастом станут «Народные сцены» из оперы «Мазепа» Петра Чайковского, рисующие страшную картину подготовки и казни оклеветанных героев.
Второе отделение познакомит зрителей с впечатляющими психологическими сценами из второй картины оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Не менее глубокие и сложные образы, созданные Сергеем Рахманиновым и Модестом Мусоргским, можно будет услышать в монологах Алеко и Бориса Годунова из одноименных опер.
Торжественное настроение в третьем отделении концерта создаст «Бал в Петербурге» из «Евгения Онегина» Петра Чайковского. Парадный полонез, рассуждение Гремина «Любви все возрасты покорны» и взволнованные реплики Онегина — небольшая по продолжительности картина подарит бурю самых разных эмоций. В завершение вечера будет показана всеми любимая «Сказка о царе Салтане», которую воплотил в музыке главный русский «оперный сказочник» и еще один юбиляр этого года — Николай Римский-Корсаков. Зрители услышат самую «волшебную» картину из оперы и познакомятся с тремя чудесами — ослепительной Царевной Лебедь, чудо-белочкой и морскими богатырями.
Программу концерта исполнят Симфонический оркестр Приморской сцены под управлением главного дирижера Павла Смелкова, хор Приморской сцены под управлением главного хормейстера Ларисы Швейковской и солисты оперной труппы театра.
Следующий вечер цикла «Пушкин — 225» состоится 18 февраля.