В Якутии увеличили грузоподъемность на двух ледовых переправах
Грузоподъемность двух ледовых переправ республиканского значения повысили в Якутии с четверга, 18 января. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Так, на ледовой переправе Кангалассы – Соттинцы по направлению Якутск – Усть-Алданский район грузоподъемность увеличили до 30 т, а на переправе Усть-Мая – Эльдикан через реку Алдан в Усть-Майском районе — до 25 т.
Как отмечает ИА SakhaNews, в настоящее время в Якутии работают 45 ледовых переправ. В ГИМС напомнили, что необходимо пользоваться только оборудованными переправами и выполнять требования информационных знаков. За несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф.