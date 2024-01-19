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Эксперты рассказали об изменении портрета заемщика IT-ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За полтора года портрет заемщика IT-ипотеки на первичном рынке недвижимости существенно изменился, рассказали в «Домклик».

«Хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, доля женщин увеличилась почти на 10% и достигла 31,1%. Среднестатистический покупатель помолодел с 33 до 32 лет. Смягчение требований по минимальному уровню месячного дохода заемщиков привело к тому, что медианный доход заемщика снизился с 210 до 170 тыс., а сумма кредита — с 8 до 7,7 млн рублей», — отметили аналитики.

По их словам, первоначальный взнос сократился с 3 до 2,4 млн рублей, а ежемесячный платеж — с 47,6 до 42,3 тыс. рублей. Медианный срок кредита увеличился на четыре года — до 27 лет.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи подчеркнул, что поэтапное смягчение условий по IT-ипотеке позволило кратно увеличить количество заемщиков по программе. «Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500, то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1000. А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5-3 тыс. в месяц», — констатировал он.

Льготную программу IT-ипотеки запустили в мае 2022 года. Ей могли воспользоваться россияне, официально работающие в IT-организации, имеющей аккредитацию Минцифры. С тех пор условия программы дважды менялись. В январе 2023 года минимальный ежемесячный доход заемщика был снижен до 120 тыс. рублей в городах-миллионниках (кроме Москвы) и до 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. Минимальный возраст заемщика снизили с 22 до 18 лет, а максимальный — увеличили с 44 до 50 лет. Сотрудник должен быть трудоустроен в аккредитованной IT-компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. С сентября к заемщикам до 35 лет перестали предъявлять требования по минимальному уровню дохода.

В ходе исследования аналитики «Домклик» изучили выданные «Сбером» IT-ипотеки на покупку недвижимости на первичном рынке (на новостройки приходится 75% всех выдач по программе).

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