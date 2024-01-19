В подконтрольном Киеву Херсоне заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил 19 января глава областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области РФ Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, подконтрольный Киеву Херсон повергся ударам, снаряды попали в «объекты критической инфраструктуры».
В Минобороны России информацию об ударах не комментировали.
Ранее в этот день о взрывах в Херсоне сообщила украинская газета «Зеркало недели».
Накануне, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.17 января взpывы прогремели в городе Сумы, в Днепре, а также в Херсоне.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.