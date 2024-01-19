Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач рассказала о пользе растительного белка для организма
Политика
Эксперт заявил о неудаче Запада в его попытке настроить против РФ ее партнеров
Спорт
Российская теннисистка Андреева победила француженку и вышла в 1/8 финала AusOpen
Общество
Правительство РФ продлило меры поддержки для помогающих участникам СВО медработников
Спорт
Овечкин догнал Парка по количеству результативных передач за карьеру в НХЛ
Происшествия
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Армия
«Известия» показали работу российских гаубиц к северу от Донецка
Спорт
«Реал» проиграл «Атлетико» и вылетел из Кубка Испании
Авто
Aurus могут начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Политика
В Госдуме предложили включить изучение семейной истории в «Разговоры о важном»
Мир
Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине
Мир
Госдума обратится к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине
Мир
В НАТО призвали граждан быть готовыми к полномасштабной войне с РФ
Мир
Умер чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Барбер
Пресс-релизы
Музей-квартира Н.С. Голованова отметит 50-летие со дня открытия

В подконтрольном Киеву Херсоне заявили о повреждении критической инфраструктуры

0
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Svitlana Horieva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил 19 января глава областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области РФ Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, подконтрольный Киеву Херсон повергся ударам, снаряды попали в «объекты критической инфраструктуры».

В Минобороны России информацию об ударах не комментировали.

Ранее в этот день о взрывах в Херсоне сообщила украинская газета «Зеркало недели».

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Накануне, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.17 января взpывы прогремели в городе Сумы, в Днепре, а также в Херсоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024