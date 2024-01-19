Свыше 700 человек участвовали в крещенских купаниях в Орловской области
В ночь Крещения более 700 человек окунулись в купели в Орловской области. Иордани организованы в 15 районах региона.
Около всех официальных купелей организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных частей и поисково спасательной службы, ГИМС, полиции, врачей, а также представителей органов местного самоуправления. Об этом пишет InfoOrel.ru. К 08:00 в купели окунулись порядка 700 человек, места проведения купаний посетили свыше 1,5 тыс. человек.
Купели организованы в 24 местах. Происшествия не зарегистрированы.
Врачи напоминают, что купание в проруби подходит не всем людям и может спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, резкое охлаждение организма в проруби может вызвать спазм сосудов мозга, что послужит причиной потери сознания в воде. Также вероятно тромбообразование, гипертонический криз, нарушение сердечного ритма. Вероятны проблемы с мочеполовой системой — гломерулонефрит и пиелонефрит.