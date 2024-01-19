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Богомаз: резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки дрона

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Украинский беспилотник при подавлении российскими силами сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил 19 января в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что сброс боеприпаса произошел на территории Клинцовской нефтебазы.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — написал губернатор.

На месте работают пожарные.

Позднее в оперативных службах уточнили, что горят четыре резервуара с бензином. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Как отмечается, беспилотник самолетного типа был сбит около 06:40 мск.

До этого, 17 января, жилой дом был частично поврежден после попытки украинской армии атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Также на территории промышленного предприятия было повреждено остекление.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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