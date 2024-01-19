Пенсионерка отдала мошенникам более 1,3 млн рублей в Коми

Полиция в Коми возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 60-летней женщины. Пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей из-за лжебанкиров.

По словам жительницы Сысольского района, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается похитить средства со счетов потерпевшей. Женщина согласилась перечислить накопления и кредитные средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Аналогичным образом злоумышленники обманули 59-летнего мужчину. Он перевел на посторонний счет 576 тыс. рублей.

В Биробиджане две женщины лишились из-за мошенников 3,5 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками МФЦ или компании сотовой связи.