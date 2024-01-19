Музей-квартира Н.С. Голованова отметит 50-летие со дня открытия

21 января 2024 года исполняется 133 года со дня рождения выдающегося дирижера, хормейстера, пианиста, композитора, педагога, народного артиста СССР Николая Семеновича Голованова, а 22 января 2024 года — 50 лет со дня открытия музея-квартиры Н.С. Голованова (Российского национального музея музыки).

В Доме артистов Большого театра, являющемся объектом культурного наследия, который расположен в Брюсовом переулке, вот уже более 50 лет находится музей-квартира выдающегося русского дирижера и композитора Николая Семеновича Голованова.

Музей был основан в 1969 году, а уже спустя пять лет, 22 января, в день рождения музыканта, открыл свои двери для посетителей. В квартире №10 на шестом этаже Николай Голованов прожил почти 20 лет, с 1935 по 1953 год. Именно здесь протекал наиболее плодотворный период многогранной творческой и музыкально-общественной деятельности дирижера. На эти годы приходится его художественное руководство ведущими коллективами страны: Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета и параллельно оркестром Большого театра. Интенсивный творческий труд маэстро был удостоен высших наград и получил широкое всенародное признание.

Сегодня экспозиция музея включает в себя четыре зала: кабинет, гостиную, столовую и бывшую спальню дирижера — пространство, где проводятся выставки. В музее, в специальном мультимедийном устройстве, размещены уникальные аудиозаписи с авторскими сочинениями композитора, музыкальные произведения с участием Голованова в качестве дирижера, а также редкие архивные фотографии прошлых лет.

В музее-квартире Н.С. Голованова сосредоточено богатейшее наследие — музыкальные и литературные рукописи, в том числе автографы Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Б.В. Асафьева; коллекция произведений искусства — картины И.К. Айвазовского, А.М. Васнецова, В.В. Верещагина, М.А. Врубеля, А.Я. Головина, П.П. Кончаловского, И.И. Левитана, М.В. Нестерова, Л.О. Пастернака, В.Д. Поленова, С.А. Сорина, К.Ф. Юона и многих других русских художников. Библиотека Голованова насчитывает более трех тысяч изданий: ноты, книги о музыке, о русском и западноевропейском искусстве и истории театра, редкие издания, книги на церковнославянском языке, художественная литература. Николаем Семеновичем собрана богатейшая коллекция русских икон XVI–XIX веков, живопись мастеров голландской школы XVI века, итальянской школы XVIII века. Эти произведения наряду с личными вещами дирижера представлены в экспозиции музея-квартиры, открывшего свои двери для посетителей в 1974 году.

В преддверии праздничных дат 20 января в музее-квартире Н.С. Голованова состоится специальная просветительская программа о жизни и творчестве знаменитого дирижера и его супруги — оперной певицы А.В. Неждановой. Так, во время экскурсии-лекции прозвучат фрагменты из цикла «Эстампы» и переложения романсов для фортепиано из цикла «Росы медвяные» в исполнении лауреата международных конкурсов, художественного руководителя московского ансамбля солистов «Нонетта» Каролины Коротченко.

Также в конце 2023 года, к юбилею супруги Голованова, выдающейся русской певицы, народной артистки СССР, профессора Антонины Васильевны Неждановой в музее открылась выставка «Царица русской оперы».

В экспозиции представлены ее портреты, музыкальные и литературные рукописи, фотографии, письма, афиши, грампластинки, редкие книжные и нотные издания из фондов Российского национального музея музыки и Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Бесспорное украшение экспозиционного ряда — концертное платье с накидкой, принадлежавшее Антонине Васильевне. Особую историческую ценность представляет автограф одного из самых известных сочинений Сергея Рахманинова — «Вокализа», — посвященного Антонине Неждановой.