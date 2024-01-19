Три школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Ульяновской области
Карантин ввели в трех школах Ульяновской области в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также занятия приостановлены в отдельных классах 14 школ.
Карантин действует в учреждениях в Старокулаткинском, Сурском и Инзенском районах. В Ульяновске, Димитровграде, Карсунском, Сенгилеевском, Сурском, Мелекесском и Радищевском районах приостановлен образовательный процесс в 23 классах. Об этом пишет Ulpravda.ru.
На прошлой неделе в регионе зарегистрировали больше 10,8 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 12,25%.
В Липецкой области за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза. К врачам обратились более 6,6 тыс. человек.