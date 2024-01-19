АвтоВАЗ расширит цветовую гамму автомобилей Lada

АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, сообщает «РИА Новости» 19 января.

«Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей», — сказал Соколов.

В пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что цветовую палитру расширят для моделей Vesta, Granta и Niva. Сейчас для всех моделей Lada доступен белый «ледниковый» цвет и черный «пантера». Также Granta производится в серебристой «платине» и темно-сером «борнео», Vesta также в «платине», а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.

Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год, который заявлен на уровне 500 тыс. автомобилей, может быть скорректирован из-за снижения спроса. Об этом Соколов рассказывал 18 января на выставке «Россия» на ВДНХ. Продажи дорогостоящих моделей идут непросто, а бюджетных — более-менее стабильно, поделился он.

В 2023 году продажи автомобилей Lada выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.