Реклама
Прямой эфир
Общество
Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Мир
СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС
Здоровье
Реабилитолог развеял миф о сколиозе
Армия
В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Мир
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января
Спорт
Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Общество
Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

АвтоВАЗ расширит цветовую гамму автомобилей Lada

Глава АвтоВАЗа Соколов: машины Lada начнут красить в коричневый и синий цвета
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, сообщает «РИА Новости» 19 января.

«Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей», — сказал Соколов.

В пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что цветовую палитру расширят для моделей Vesta, Granta и Niva. Сейчас для всех моделей Lada доступен белый «ледниковый» цвет и черный «пантера». Также Granta производится в серебристой «платине» и темно-сером «борнео», Vesta также в «платине», а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.

АвтоВАЗ раскрыл сроки появления автомобилей под новым брендом

Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год, который заявлен на уровне 500 тыс. автомобилей, может быть скорректирован из-за снижения спроса. Об этом Соколов рассказывал 18 января на выставке «Россия» на ВДНХ. Продажи дорогостоящих моделей идут непросто, а бюджетных — более-менее стабильно, поделился он.

В 2023 году продажи автомобилей Lada выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024