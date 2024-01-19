Российский военнослужащий с позывным Снейк рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили подход к применению кассетных боеприпасов. Его слова в пятницу, 19 января, приводит «РИА Новости».

По словам Снейка, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы до середины осени. В наиболее горячие периоды украинская армия использовала по два-три кассетных снаряда на один фугасный.

Также изменилась и тактика использования этого типа боеприпасов. Если раньше киевский режим применял их при подготовке штурмов, то теперь — только для обороны. Это произошло, потому что российские военные нашли способ противостоять данным боеприпасам, рассказал Снейк.

«Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 см песка. Этого хватает», — уточнил российский боец.

Ранее, 13 января, газета The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщила, что кассетные боеприпасы, используемые киевским режимом на поле боя, потеряли свою эффективность.

3 января командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф рассказал, что украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца. По его словам, противник зачастую работает кассетными боеприпасами, но при этом не пробивает российские блиндажи.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, передачу, а также накопление. Договор вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, однако только 110 ратифицировали. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.