Два человека пострадали в ДТП с грузовиком около Сызрани
Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе около Сызрани (Самарская область) с участием грузовика. Два человека получили травмы.
Авария произошла утром 19 января на 21-м км автодороги «Обход города Сызрань». По данным НИА «Самара», автомобиль Honda под управлением водителя 1968 года рождения при движении от Сызрани по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Shacman.
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу.
В Забайкальском крае два легковых автомобиля столкнулись на дороге Молодежный – Досатуй. Водитель машины «Лада Веста» и его пассажирка скончались на месте, они не были пристегнуты ремнями безопасности.