Выстрелы российских гаубиц не стихают к северу от Донецка, артиллеристы подавляют работу вражеских пушек и огневых точек на передовой, от этого зависит продвижение штурмовых отрядов. Сверху за всем наблюдают корректировщики, от их внимательности зависит успех любого боя. О слаженных действиях армии России в пятницу, 19 января, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Снаряды фугасные, а это значит, что каждый из них сначала пробьет защиту ВСУ, а после этого взорвется и сдетонирует уже непосредственно там, где укрывается пехота», — рассказал корреспондент.

Дальность гаубицы «Мста-Б» до 30 км, можно поражать цели с безопасного расстояния. Позиции этого расчета находятся всего в пяти километрах от передовой.

«Миссия — подавлять противника всеми возможными методами», — рассказал командир орудия с позывным Пуля.

Свои слова военнослужащие подтверждают качественной работой. При помощи камеры, закрепленной на шлеме одного из бойцов, видно, насколько быстро и слаженно действует расчет.

Кадры с беспилотника, в свою очередь, демонстрируют, как разведчики корректируют артиллеристов 114-й мотострелковой бригады первого Армейского корпуса. К северу от Донецка они пробивают укрепления противника и расчищают путь для российских штурмовых отрядов.

Многие в подразделении — местные жители, добровольцы, они вступали в ополчение еще в 2014 году. Артиллерист с позывным Шама защищал свою Родину шесть лет, потом ненадолго переехал в Волгоград, но с началом спецоперации снова взял в руки оружие.

«Наши расчеты точными попаданиями помогают не только передовым отрядам, но и облегчают свою службу. В последнее время здесь интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снизилась, а значит на позициях значительно спокойнее», — резюмировал Левин.

9 января военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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