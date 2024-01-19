В оперслужбах сообщили о создании ВСУ укрепрайонов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из городов Харьковской области укрепленные районы, а во всем регионе идут мобилизационные мероприятия. Об этом 19 января сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты», — рассказал он.

По словам собеседника, ситуация во всей области остается напряженной. ВСУ проводят принудительную мобилизацию мужского населения, хватая людей на улицах и в селах, при этом ничего не сообщая их родственникам.

Накануне в Минобороны России сообщили об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки и Терны. По данным МО, противник в результате потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и два автомобиля.

В декабре генерал-полковник ВСУ Александр Сырский заявил, что на ряде направлений, в том числе и харьковском, продолжаются наступательные действия Вооруженных сил (ВС) России, сама ситуация остается сложной. Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону, но российские войска продолжают наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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