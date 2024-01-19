Мадуро назвал нацистской идеологию Милея

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 18 января, выступил с резкой критикой в адрес своего аргентинского коллеги Хавьера Милея после выступления последнего на форуме в Давосе.

«Аргентинский народ должен быть опечален, опозорен и возмущен той ролью, которую сыграл Хавьер Милей на саммите в Давосе, позорным выражением его нацистской идеологии, его идеологии маккартизма», — передает слова венесуэльского лидера El Pais.

Мадуро полагает, что Милей разрушит верховенство закона в стране и поставит государство «на колени перед североамериканским империализмом».

Милей, в свою очередь, заявил, что критика Мадуро лишь подтверждает правильность его действий на посту аргентинского лидера.

«Обнищавший социалист Мадуро, заявляющий, что я историческая ошибка в Латинской Америке, подтверждает, что мы на правильном пути», — цитирует газета президента Аргентины, однако не уточняет, когда и где было сделано заявление.

Аргентинская радиостанция Radio Universidad сообщает, что Милей, выступая в Давосе, заявил, что «Запад находится в опасности, потому что те, кто должен защищать его ценности, оказываются во власти мировоззрения, которое неумолимо ведет к социализму». Капитализм, по его словам, является единственным инструментом, способным «положить конец голоду и бедности на планете».

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

В список его предвыборных обещаний помимо закрытия Центробанка страны входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.