Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до -5 градусов ожидаются в Москве в пятницу, 19 января. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юго-востоке области еще возможен местами кратковременный снег», — отметила она в разговоре с «РИА Новости».
Тмпература воздуха в столице по области составит от -3 до -8 градусов.
Ветер ожидается западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет на уровне 742 мм, что ниже нормы.
Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в Москве в день праздника Крещения будет теплой, но ненастной. По ее словам, погода будет неблагоприятная для автотранспорта и людей, которые пойдут в церковь на службу в Крещенский сочельник.