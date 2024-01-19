Богомаз сообщил о подавлении украинского БПЛА в Клинцах

Украинский беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Клинцах Брянской области. Об этом 19 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — написал он в Telegram.

На месте работают пожарные.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

До этого, 17 января, жилой дом был частично поврежден после попытки ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. На территории промышленного предприятия было повреждено остекление.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.