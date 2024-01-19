СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила крупное ракетное и оружейное производство палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 19 января сообщила газета The Times of Israel.

Как уточняется, это произошло после достижения войсками Израиля «самой южной точки своего наземного наступления» в Газе. Помимо этого ЦАХАЛ удалось уничтожить обширную часть тоннелей в этой области, которые вели к оружейным производствам палестинского движения.

В публикации отметили, что отдельные объекты оружейного производства ХАМАС были показаны репортерам еще в начале января в районе Эль-Бурейдж.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы. По его словам, победа займет долгие годы и месяцы, однако Израиль намерен добиться этой победы.

16 января палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.