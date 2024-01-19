Реклама
Прямой эфир
Общество
Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Мир
СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС
Здоровье
Реабилитолог развеял миф о сколиозе
Армия
В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Мир
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января
Спорт
Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Общество
Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Сюжет:

СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС

The Times of Israel: ЦАХАЛ уничтожила ракетное производство ХАМАС
0
Фото: Global Look Press/Xin Hua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила крупное ракетное и оружейное производство палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 19 января сообщила газета The Times of Israel.

Как уточняется, это произошло после достижения войсками Израиля «самой южной точки своего наземного наступления» в Газе. Помимо этого ЦАХАЛ удалось уничтожить обширную часть тоннелей в этой области, которые вели к оружейным производствам палестинского движения.

В публикации отметили, что отдельные объекты оружейного производства ХАМАС были показаны репортерам еще в начале января в районе Эль-Бурейдж.

Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня
При каком условии он может пойти на такой шаг и как идут переговоры между сторонами конфликта

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы. По его словам, победа займет долгие годы и месяцы, однако Израиль намерен добиться этой победы.

16 января палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024