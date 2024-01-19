Врач назвал опасные последствия злоупотребления слабительными препаратами

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный 19 января рассказал, что бесконтрольное использование слабительных средств может привести к расстройству дефекации.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что люди применяют слабительные, пренебрегая рекомендуемыми дозировками и длительностью использования. К «очищению кишечника», как правило, прибегают люди с расстройствами пищевого поведения или нервно-психическими заболеваниями.

Если человек опорожняет кишечник реже трех раз в неделю, у него твердый, сухой или комковатый стул, при дефекации ощущается боль и приходится сильно натуживаться, а после остается ощущение неполного опорожнения кишечника, это является симптомами запора. При наличии хотя бы одного из них Банный призвал обратиться к врачу, а не покупать слабительный препарат. По его словам, в большинстве случаев запор возникает из-за изменений образа жизни и диеты или на фоне приема определенных лекарств. Однако иногда это может быть признаком сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке.

По словам врача, бесконтрольное употребление слабительных препаратов может привести к диарее, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов и хроническим запорам. При этом дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца, привести к судорогам или внезапной остановке сердца. К долгосрочным осложнениям чрезмерного применения слабительных относятся синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность, геморрой и даже увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки.

Для восстановления моторики кишечника и налаживания регулярной дефекации Банный посоветовал добавить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, а также пить достаточное количество жидкости. Также помогает физическая активность и установление регулярного графика приема пищи.

Ранее, 11 октября, руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков сказал, что прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека.