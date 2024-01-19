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Посол РФ в Ереване указал на заинтересованность Москвы в мирном Южном Кавказе

Посол Копыркин: РФ готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном
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Фото: Аппарат Президента Республики Армения
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Российская Федерация работала и продолжает работать над тем, чтобы достичь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом в пятницу, 19 января, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Россия твердо настроена на то, чтобы оказывать максимально возможное, востребованное содействие этому процессу. Разумеется, решать сторонам (Армении и Азербайджану. — Ред.), это их суверенный вопрос», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Помимо этого, посол также отметил особое значение созданных специальных трехсторонних структур, в которых Москва активно участвует с целью сближения Еревана и Баку.

Как подчеркнул Копыркин, в интересах России — мирный и процветающий регион Южного Кавказа.

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Ранее, 13 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Он указал на то, что пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

До этого, 4 января, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По его мнению, сейчас нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

В середине декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Тогда же Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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