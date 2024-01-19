NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста

Мужская часть населения Украины перепугана снижением мобилизационного возраста киевским режимом. Об этом в среду, 17 января, сообщил норвежский телеканал NRK.

«Я боюсь умереть. Кроме того, я испытываю страх при мысли о том, что буду находиться на передовой. Мне становится очень тяжело психологически», — передал канал слова анонимного украинского уклониста.

По его словам, в стране всех беспокоит вопрос о том, что призывной возраст для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) будет снижен с 27 до 25 лет.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.