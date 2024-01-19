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Самолет Москва — Кемерово сел в аэропорту Новосибирска из-за неисправности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самолет сообщением Москва — Кемерово произвел в Новосибирске вынужденную посадку по причине технической неисправности. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Воздушное судно авиакомпании «Победа» приземлилось в международном аэропорту Толмачево.

«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации», — указывается в сообщении.

Как уточнило ведомство, завершения данного авиарейса ожидают 179 пассажиров.

Помимо этого отмечается, что сейчас Новосибирской транспортной прокуратурой проводится комплекс всех необходимых надзорных мероприятий по защите прав пассажиров на получение услуг, которые полагаются в подобных ситуациях.

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18 января сообщалось, что самолет сообщением Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Сам инцидент произошел накануне, 17 января. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту были два пассажира и три члена экипажа.

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