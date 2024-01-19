Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России. Об этом 17 января заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Если реалистичность этого «глобального саммита мира», о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — сказал он в интервью израильскому телеканалу Iton TV.

Как отметил Карасев, встречи по украинской «формуле мира», прошедшие 14 января на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, имели низкую результативность. По его мнению, саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.

При этом страны Глобального Юга и даже Швейцария также уверены в необходимости участия России. Карасев рассказал, что в кулуарах были разговоры о бессмысленности дипломатических встреч без дальнейшего согласования позиций обеих сторон конфликта.

Между тем президент Венгрии Каталин Новак 18 января заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией.

16 января депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте. По его словам, урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России. Переговоры в Давосе по поводу украинской «формулы мира» парламентарий счел абсурдными.

МИД РФ назвал провальной для Киева встречу по Украине в Давосе, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. Встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», заметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, глава государства назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Давосе заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.