Лжецом номер один на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе стал генсек НАТО Йенс Столтенберг и его бесконечное вранье насчет Украины, заявила 18 января в эфире YouTube-канала Redacted американская журналистка, соучредитель Morris Invest и звезда online-медиа Натали Моррис.

Она предложила выслушать речь Столтенберга в Давосе, а потом указала на три вопиющих лжи и одну бонусную.

Первой темой в речи генсека НАТО стала экономика РФ. Он утверждает, как якобы нелегко приходится России, которая «платит высокую экономическую цену». К тому же РФ изолирована, и западный лагерь может усилить это, уверяет Столтенберг, чтобы российский лидер наконец понял, что конфликт пора заканчивать, надо сесть за стол переговоров и договориться «о каком-то простом и доступном мире».

«Но парадокс в том, что для этого мы должны продолжать военную поддержку Украины, направлять больше и больше оружия, потому что происходящее между дипломатами за столом переговоров напрямую связано с ситуацией на поле боя», — продолжил генсек НАТО.

На это Моррис возгласом «Сэр, вы лжете!» парирует на заявления Столтенберга, отметив их грифом «Ложь».

«Итак, российская экономика. Она не пострадала в прошлом году. Вы тут же, в Давосе, пророчили, что она сократится на 6%, но она выросла на 3,5%. Это вранье номер один. Вранье номер два — про ужасное давление, которое вы окажете на Россию. Правда в том, что его не существует. Вы утверждали, что РФ потеряла в разы больше солдат, чем Украина, но уже сейчас средний возраст украинского солдата 43 года, а вузы в стране приходится закрывать, так как там некому учиться — вся молодежь мертва», — негодует Моррис.

Совершенное недоумение вызывает у журналистки заявление генсека НАТО о необходимости «поставлять больше и больше оружия» Украине, чтобы добиться мира.

«Это настолько идиотично, что нет смысла объяснять, где здесь ложь. За два года спецоперации мы до сих пор такого эффекта не дождались», — иронично заметила она.

Бонусной ложью Моррис называет утверждения о том, что Украина побеждает.

«Нет, Украина не побеждает, и чтобы это увидеть, нужно вспомнить историю после политического переворота 2014 года и с момента атак на население Донбасса», — говорит журналистка, продолжая программу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 16 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе с речью о конфликте на Украине. Он заявил о крайне сложной для Киева ситуации на фронте, признал провал летнего контрнаступления ВСУ и активные наступательные операции армии России.

Он также признал истощающий характер украинского конфликта. По его словам, это означает, что «теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и следить за тем, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей».

Кроме того, генеральный секретарь НАТО выразил полную уверенность в том, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, несмотря на имеющиеся разногласия.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 16 января в интервью телеканалу CNBC сообщил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале 24 февраля 2022 года было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.