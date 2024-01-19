Российские артиллеристы группировки «Восток» нарастили удары по артрасчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил 19 января военнослужащий с позывным Грек.

«Сейчас на южнодонецком направлении мы еще более бодро, активнее и чаще работаем по целям, уничтожаем расчеты противника. Работаем в основном по артиллерийским расчетам, самоходным, иногда по пехоте», — доложил он ТАСС.

По словам Грека, за последние несколько недель среди пораженных ВС РФ целей числятся артиллерийские установки советского образца, гаубицы М777 западного производства.

Сослуживец Грека с позывным Старенький уточнил, что контрбатарейная борьба со стороны ВСУ на этом участке фронта практически отсутствует.

18 января начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 40 расчетов полевой артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

До этого, 17 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу саперов 1-го армейского корпуса ВС РФ, которые активно занимаются разминированием освобожденных территорий новых российских регионов. Саперам помогает специальный робот «Уран-6», однако большую часть работы в подразделении выполняют люди.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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