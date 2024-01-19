Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров. Соответствующая информация следует из перечня поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», опубликованного 17 января на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в документе.

Также кабмин должен будет предложить механизмы использования архивов государственных органов, муниципалитетов и библиотечных фондов для создания наборов данных в целях последующего безвозмездного их использования специалистами машинного обучения.

Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за выполнение этих поручений и попросил представить ему доклад к 1 марта.

Ранее, 24 ноября, российский президент заявил, что необходимо как минимум на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров, а также увеличить прием студентов на базовые программы по искусственному интеллекту (ИИ).

23 ноября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает четвертое место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров входит в топ-10.