В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 18 января сказал, что позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Кремля по Украине является политически обоснованной. Таким образом он прокомментировал заявление бывшего замглавы МИД Украины Антона Геращенко о русской культуре.
«Что такое русская культура? Почти всё, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)», — написал Риттер в соцсети Х (бывш. Twitter).
Ранее в этот день Лавров заявил, что спецоперация поспособствовала очищению России от тех, кто не ощущает свою причастность к русской истории и культуре. В ответ Геращенко написал в соцсетях, что русская культура якобы основана на негативных аспектах.
22 декабря Лавров отметил, что ни одного факта, который бы указывал на якобы разрушение РФ украинского культурного наследия, не существует.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.