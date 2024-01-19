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NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана

NYT: ракетный потенциал Ирана заставил западные страны задуматься об обороне
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Страны Запада всерьез задумались о своей обороне на фоне ракетных ударов Ирана по территории Пакистана. Об этом в четверг, 18 января, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Наступила новая эпоха, когда Иран может по своему усмотрению напрягать мускулы и, как дополнительное преимущество, укреплять свои позиции в качестве важного поставщика оружия», — указывается в материале.

Как подчеркивает издание, способность Ирана в последнее время выпускать ракеты тысячами действительно застала многих чиновников стран Запада врасплох, в том числе и из США.

При этом NYT выражает опасения, что действия Ирана в конечном итоге могут спровоцировать на Ближнем Востоке более масштабный конфликт, чем происходит сейчас.

«Американские стратегии по противодействию Ирану долгое время строились на предположении, что способность Тегерана причинять боль за пределами своих границ имеет свои пределы», — отмечает газета.

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16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям The Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.

В этот же день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал, что пока что не стоит говорить о ситуации войны или противостояния между государствами. По его словам, это действия, направленные против действующих сепаратистских группировок в этих странах.

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