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Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Министра обороны США Ллойда Остина вызвали в комитет по делам вооруженных сил американского конгресса на 14 февраля для показаний из-за тайной госпитализации. Соответствующая информация следует из опубликованного 18 января на сайте комитета письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного Остину.

«Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля в 10:00 (18:00 мск. — Ред.)», — говорится в письме Роджерса, возглавляющего комитет.

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Главу Пентагона 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. 9 января Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Остина раскритиковали за то, что он скрывал факт нахождения в больнице. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

15 января Остин был выписан из больницы домой. Согласно указанию врачей, некоторое время он будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. Подчеркивалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи. Кроме того, прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх указала, что конкретная дата окончания дистанционной работы Остина пока неизвестна.

После этого, 16 января, бывший президент США Дональд Трамп сравнил Остина с ребенком, который играет в ноутбук.

Как стало известно 17 января, треть американцев считает, что Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

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