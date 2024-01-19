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МИД РФ вызвал посла Франции после гибели наемных военных в Харькове

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Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ в связи с уничтожением российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Об этом 18 января заявила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Поводом для вызова посла стал факт того, что в числе погибших и раненых иностранцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были и французы.

Как указала Захарова, количество французских наемников составляет несколько десятков.

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В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков было уничтожено, более 20 ранено.

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что ликвидированные в Харькове российскими военными французские наемники, служившие в рядах ВСУ, могли являться откомандированными солдатами Вооруженных сил Франции.

В свою очередь, главред сайта Donbass Insider французская журналистка Кристель Неан заявила, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать, «как на сафари».

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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