Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 19 января сообщила украинская газета «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Дополнительных данных не приводится.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее, 18 января, сообщалось, что взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.