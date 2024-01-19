Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля

Хантер Байден даст показания в закрытом режиме комитету по надзору и судебному комитету палаты представителей 28 февраля в рамках расследования Республиканской партии по импичменту президенту Джо Байдену, объявили комиссии в четверг, 18 января, пишет The Hill.

«Хантер Байден предстанет перед нашими комитетами для дачи показаний 28 февраля 2024 года. Его показания будут зафиксированы после нескольких интервью с членами семьи и соратниками Байдена. Мы с нетерпением ждем показаний Хантера Байдена», — написали в заявлении председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер и председатель судебного комитета палаты представителей Джим Джордан.

Назначение даты для дачи показаний Хантеру Байдену последовало после того, как 13 декабря 2023 года он не явился в конгресс, заявив, что комиссии отклонили предложение о проведении публичных слушаний. А 10 января он попросту сбежал из зала, что побудило законодателей пригрозить ему неуважением к конгрессу и соответствующими санкциями за это.

12 января сын действующего американского президента заявил о готовности дать показания в случае, если получит «новую должным образом составленную повестку». Однако республиканцы палаты представителей конгресса США ответили, что предложение Хантера «слишком незначительное и слишком запоздалое».

11 января сын действующего президента США Хантер отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни».

10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение и Байден выбежал из зала.

Тогда же член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось бы столкнуться.