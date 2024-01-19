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Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты

Доцент Валишвили: есть несколько способов защиты от скрытых списаний с карты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Переставая пользоваться платными услугами в интернете, необходимо вовремя отменить оформленную ранее подписку во избежание автоматического списания денежных средств с банковской карты. Об этом в пятницу, 19 января, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Как отметила эксперт, защититься от скрытых списаний можно с помощью отмены всех автоматических списаний, обратившись в свой банк. Помимо этого, также есть вариант отзыва своего согласия на списание денежных средств на используемых платформах и сервисах в интернете.

Кроме того, Валишвили указала, что при желании можно оспорить автоматическое списание, однако нужно быть готовым, что это может быть довольно длительный процесс.

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