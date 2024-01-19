Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты

Переставая пользоваться платными услугами в интернете, необходимо вовремя отменить оформленную ранее подписку во избежание автоматического списания денежных средств с банковской карты. Об этом в пятницу, 19 января, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Как отметила эксперт, защититься от скрытых списаний можно с помощью отмены всех автоматических списаний, обратившись в свой банк. Помимо этого, также есть вариант отзыва своего согласия на списание денежных средств на используемых платформах и сервисах в интернете.

Кроме того, Валишвили указала, что при желании можно оспорить автоматическое списание, однако нужно быть готовым, что это может быть довольно длительный процесс.

В ноябре прокуратура Москвы назвала самые распространенные методы, которые используют мошенники для хищения денег. Звонки от фальшивых сотрудников банка или правоохранительных органов стали самым часто используемым способом. В этом случае злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».