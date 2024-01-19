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Трихолог рассказала о причинах появления ранней седины

Трихолог Нагайцева: при появлении ранней седины нужно быстро обратиться к врачу
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Фото: Global Look Press/Laurie Dieffembacq
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Врач-трихолог Юлия Нагайцева 19 января рассказала, что ранняя седина может быть связана с дефицитом определенных веществ в рационе, а также со стрессом или генетической предрасположенностью.

В интервью радио Sputnik она отметила, что ранней сединой считается потеря цвета волос у человека моложе 25 лет. Как правило, это связано с дефицитом железа, меди, цинка или витаминов группы B. Помимо этого, причиной может являться генетический фактор или стресс.

По словам врача, ближе к 30 годам белые волосы или даже пряди могут появляться уже под влиянием физиологических изменений в организме.

Как указала Нагайцева, вернуть волосам цвет при появлении ранней седины можно, только обратившись к врачу в самом начале. Если он выявит дефициты, то при быстрой коррекции ситуации какой-то процент волос может вернуть цвет. Однако трихолог сказала, что чаще всего пациенты обращаются через какое-то время, когда уже поздно.

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Ранее, 19 декабря, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Известиями» рассказала, что человек действительно может поседеть на фоне сильного стресса. Однако истории о людях, которые якобы седели за одну ночь, — это не более чем миф.

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