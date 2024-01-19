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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Суд штата Вашингтон отказался исключить экс-президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах. Об этом 18 января сообщил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», — говорится в заявлении Чунга.

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Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. американцев.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Адвокаты экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа 2 января подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз.

Верховный суд штата Мичиган 26 декабря отклонил иск о недопуске Трампа к выборам главы государства. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента США Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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