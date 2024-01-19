Городские службы зафиксировали около 12 см снега в нескольких округах Москвы

Около 12 см снега было зафиксировано в Южном административном округе (ЮАО) и Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) российской столицы. Об этом 19 января сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

«В 00:00 мск коммунальная техника приступила к очередному циклу механизированного прометания улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Кроме того, указывается, что в работах в настоящее время задействовано максимальное количество снегоуборочной техники, цикл уборочных мероприятий будет повторен позднее.

Ранее, 18 января, сообщалось, что Москву начал накрывать снежный буран. В связи с этим предупредили, что на дорогах столицы ожидается транспортный коллапс.

В этот же день в Росавиации сообщили, что подмосковные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский оснащены достаточными силами и средствами для работы в снегопад, авиагавани работают в штатном режиме.