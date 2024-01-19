Синоптики пообещали москвичам снег и до –2 градусов 19 января

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильная гололедица и до –2 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 19 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –2…0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –12.

В Московской области прогнозируют от –4 до +1 градуса, ночью похолодает до –15.

Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 738–744 мм ртутного столба.

18 января метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный буран начал накрывать Москву.

Ранее в этот день главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям, что погода в Москве на праздник Крещения в этом году будет относительно теплой, но ненастной.

17 января в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января.