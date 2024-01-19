МО РФ оценило ущерб от пожара 2020 года на военном складе под Рязанью в 21 млрд
Минобороны России оценило ущерб от пожара артиллерийских боеприпасов, который вспыхнул в 2020 году на складе в Рязанской области, на сумму более чем 21 млрд рублей. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.
По информации агентства, Рязанский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск, взыскав с осужденного за халатность бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова 4 млн рублей в пользу Министерства обороны РФ.
«В остальной части требований МО РФ о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба на сумму, превышающую 4 млн рублей, отказать», — указали в суде.
Кроме того, суд также отказал и в удовлетворении гражданских исков, общая сумма которых составила порядка 3 млн 850 тыс. рублей. Иски поступили Кожевникову от двух потерпевших в результате случившегося.
Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло 7 октября 2020 года. Тогда в радиусе 50 км от места ЧП была объявлена эвакуация, происходила детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинули свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 2,3 тыс. человек.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов тогда заявил о троих пострадавших в результате пожара.
Позже сообщалось, что после случившегося по меньшей мере 17 строений получили повреждения.