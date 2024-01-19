Елена Лядова объяснила решение сняться в «Воздухе»

Военная драма «Воздух» вышла в российский прокат. Это авторский взгляд Алексея Германа на оборону Ленинграда во время блокады. В центре повествования — советская эскадрилья истребителей: убитых летчиков заместили необстрелянными девушками без опыта, теперь судьба города в их руках, придется быстро становиться асами или погибнуть. «Известия» первые среди российских СМИ посмотрели фильм еще до мировой премьеры и написали на него рецензию.

Одну из главных ролей, офицера, командира женского отряда Риту, сыграла актриса Елена Лядова, известная по фильмам «Елена», «Левиафан», «Космос как предчувствие», «Географ глобус пропил», сериалам «Измены» и «Псих». «Известия» поговорили с актрисой о ее роли.

«Фильмов о войне много, и многие из них похожи друг на друга. Но в «Воздухе» мы говорим о женщине на войне. Мы со времен Древней Греции привыкли, что истории про войну мужские. Герой мужчина спасает мир, а женщину мы воспринимаем как мать, хранительницу очага. Женщина — это что-то нежное. Но, оказывается, она тоже может спасать мир, проявлять мужество. Не растратив при этом свое нежное сердце, став в итоге даже больше чем женщиной. Мы в фильме говорим о тех, кто не учился быть героем. Они просто девчонки, которые хотели любить, целоваться, но жизненные обстоятельства вынудили их сесть за штурвал самолета и защищать Родину. Исполнять свой долг. Делать то, к чему природа их не готовила. Стать даже в чем-то сверхчеловеком», — рассказала Елена Лядова.

Московская премьера фильма «Воздух» состоялась 16 января, в российский прокат картина вышла 18 января — в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Ранее Алексей Герман обсудил с «Известиями» фильм и проблемы, связанные с его «отменой» на Западе. Также «Известия» побывали на съемках киноленты и стали свидетелями передовых технологий спецэффектов, которые были использованы в России впервые.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Елены Лядовой «Известиям»:

«Мы в фильме говорим о тех, кто не учился быть героем»