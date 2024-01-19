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В США утвердили проект финансирования федеральных ведомств до начала марта

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - Cnp
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Палата представителей конгресса США 18 января утвердила инициативу, предусматривающую продление финансирования ряда структур федерального правительства страны.

Часть правительственных структур США будет финансироваться до 1 марта, а другие — до 8 марта.

В поддержку инициативы проголосовали 314 законодателей, против выступили 108. Для утверждения законопроекта требовалось две трети голосов. Таким образом, инициатива утверждена.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Ранее в этот день сенат конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования ряда структур федерального правительства до начала марта.

Накануне законопроект по продлению финансирования правительственных структур США прошел процедурное голосование в сенате конгресса.

13 января план временного продления финансирования работы правительства США был согласован лидерами конгресса. При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

В тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

7 января спикер Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако президент США Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. 3 января об этом также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября. Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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