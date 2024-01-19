В РФ предлагают вернуть льготы на обслуживание газового оборудования — в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой, выяснили «Известия». В нем сообщается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, которые поменяли условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению.

«В настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования. При этом ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем приводится пример Московской области, где такую поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья.

«Откликаясь на многочисленные обращения граждан, мы подготовили и направили в Минстрой депутатский запрос с предложением изучить сложившуюся в стране ситуацию и предусмотреть различные механизмы поддержки граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования», — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, первый зампред комитета по бюджету и налогам от фракции «Справедливая Россия» Александр Ремезков.

По его словам, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан.

«Мы считаем эту тему социально-значимой для населения. В условиях высокой инфляции, роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания плата за газовое обслуживание становится тяжелым бременем для людей с низкими доходами или для тех, кто не может работать по состоянию здоровья, многодетных семей», — сказал «Известиям» лидер эсеров Сергей Миронов.

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С меры по нитке: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования