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Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В РФ предлагают вернуть льготы на обслуживание газового оборудования — в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой, выяснили «Известия». В нем сообщается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, которые поменяли условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению.

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«В настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования. При этом ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем приводится пример Московской области, где такую поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья.

«Откликаясь на многочисленные обращения граждан, мы подготовили и направили в Минстрой депутатский запрос с предложением изучить сложившуюся в стране ситуацию и предусмотреть различные механизмы поддержки граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования», — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, первый зампред комитета по бюджету и налогам от фракции «Справедливая Россия» Александр Ремезков.

По его словам, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан.

«Мы считаем эту тему социально-значимой для населения. В условиях высокой инфляции, роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания плата за газовое обслуживание становится тяжелым бременем для людей с низкими доходами или для тех, кто не может работать по состоянию здоровья, многодетных семей», — сказал «Известиям» лидер эсеров Сергей Миронов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

С меры по нитке: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования

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