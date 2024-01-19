Кулеба обвинил разведдроны в провале контрнаступления ВСУ

Разведывательные дроны, подключенные к ударным, стали существенной силой, повлиявшей на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Это существенно трансформировало военные действия с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Самыми большими трудностями в контрнаступлении, которое было предпринято прошлым летом, стали те, что связаны с использованием обеими сторонами — Украиной и Россией — разведывательных дронов с подключением к ударным. Это достигло таких масштабов, что солдаты не могли передвигаться, так как стоило только выйти из леса или окопа, дрон-разведчик обнаруживал движение и передавал на ударный дрон. И всё. Ты мертв. Так что влияние их на кампанию 2023 года огромно», — заявил украинский министр на форуме.

Кулеба указал на то, что использование дронов будет оказывать решающее трансформационное значение на поле боя и в текущем году, когда будет вестись беспрецедентное тестирование и применение ИИ.

В этот же день на Всемирном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ) в Давосе украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что в стране дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

5 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Днем ранее, 4 января, газета The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении.

21 декабря американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.