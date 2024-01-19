Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Мир
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Сюжет:

Кулеба обвинил разведдроны в провале контрнаступления ВСУ

Кулеба связал провал контрнаступления ВСУ с разведывательными дронами
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведывательные дроны, подключенные к ударным, стали существенной силой, повлиявшей на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Это существенно трансформировало военные действия с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Самыми большими трудностями в контрнаступлении, которое было предпринято прошлым летом, стали те, что связаны с использованием обеими сторонами — Украиной и Россией — разведывательных дронов с подключением к ударным. Это достигло таких масштабов, что солдаты не могли передвигаться, так как стоило только выйти из леса или окопа, дрон-разведчик обнаруживал движение и передавал на ударный дрон. И всё. Ты мертв. Так что влияние их на кампанию 2023 года огромно», — заявил украинский министр на форуме.

Кулеба указал на то, что использование дронов будет оказывать решающее трансформационное значение на поле боя и в текущем году, когда будет вестись беспрецедентное тестирование и применение ИИ.

Сколько вешать в дронах: как расширилась линейка БПЛА к 2024 году
Российская промышленность освоила производство всех типов беспилотников

В этот же день на Всемирном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ) в Давосе украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что в стране дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

5 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Днем ранее, 4 января, газета The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении.

21 декабря американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024