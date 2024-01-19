В Москве восстановят здание XIX века

В Москве восстановят бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, построенный в XIX веке. Об этом в четверг, 18 января, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объект выставлен на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Здание площадью 867,4 кв. м было построено в 1875 году по проекту архитектора Александра Мейнгарда и является объектом культурного наследия, пишет RT.

Договор аренды будет заключен с победителем торгов сроком на 20 лет, отмечает сайт kp.ru. В течение пяти лет ему предстоит отреставрировать здание, а также оборудовать его под гостиницу и приступить к оказанию услуг. Номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения, отмечает НСН.

«Сегодня в Москве насчитывается почти 2 тыс. гостиниц, и город продолжает расширять номерной фонд. Программа «1 рубль за квадратный метр в год» позволяет вовлечь в этот процесс инвесторов и сделать исторические здания частью современной городской среды, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 18 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в Москве отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия. Речь идет об ансамбле Донского монастыря, Алексеевском женском монастыре и здании Центросоюза.