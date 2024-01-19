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Количество пиратского контента в Сети выросло вдвое в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Роскомнадзор заблокировал более 1 млн ссылок с пиратским контентом по итогам 2023 года, а это в два раза больше, чем в 2022 году, сообщили «Известиям» в федеральной службе.

Видео в ряд: Роскомнадзор заблокировал 400 тыс. пиратских страниц
Почему растет количество нелегальных ресурсов

«Роскомнадзор в связи с неудалением информации, распространяемой в Сети с нарушением авторских или смежных прав, ограничил доступ или заблокировал в 2022 году 485 тыс. пиратского контента, в прошлом году было заблокировано более миллиона единиц контента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав. При этом к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав.

По словам президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, нелегальный контент будет расти и дальше, если крупные западные правообладатели будут продолжать некорректно относиться к российскому пользователю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Руки в блоки: объем пиратского контента в Сети за год увеличился вдвое

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