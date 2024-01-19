В Москве впервые проведут зимние ярмарки выходного дня

В Москве впервые заработают зимние ярмарки выходного дня. Об этом в четверг, 18 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Таким образом, ярмарки в столице начнут работать не весной, а уже в феврале. Они стану круглогодичными. Специально для этого оборудуют крытые и отапливаемые павильоны, их размещают недалек от метро и на участках без автодорог.

Первая торговая сессия продлится со 2 февраля до 21 апреля, пишет RT. Порядка 390 торговых точек поделят среди участников по 23 адресам в 10 округах столицы, сообщает телеканал «360». Горожане могут приобрести продукцию каждые пятницу, субботу и воскресенье.

Отмечается, что бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, уточняет агентство городских новостей «Москва».

16 января бренд-шеф сети пансионатов Тамара Мосева рассказала о самых полезных «зимних» продуктах для профилактики вирусов и деменции. К ним она отнесла цитрусовые, орехи, мясо и рыбу.